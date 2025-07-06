Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Ruanda ve Zambiya gibi ülkelerin sulak alanlarında yaşayan bu gizemli kuş, yaklaşık 1,5 metreye kadar uzayabilen boyu, griye çalan yoğun tüyleri ve 24 cm uzunluğa ulaşabilen kanca uçlu gagasıyla dikkat çekiyor. Bu sıra dışı gagası sayesinde balık, kurbağa, yılan hatta genç timsahları avlayabiliyor. Sessizliği ve hareketsizliği ise en büyük silahı. Avını fark ettirmeden izliyor, doğru anı bekliyor ve ardından ölümcül gagasıyla saldırıyor.

MAKİNALI TÜFEK GİBİ SES ÇIKARABİLİYOR

Normalde sessiz olan bu kuşlar, üreme dönemlerinde ilginç bir sesle dikkat çekiyor. Gagalarını tıklatarak çıkardıkları bu sesler, silah sesini andırıyor ve çiftleşme çağrısı olarak kullanılıyor. Bilim insanlarına göre bu tıklamalar, kuşların iletişim kurma ve eş bulma yöntemi olarak işlev görüyor.

YAVRULAR ARASINDA ACIMASIZ REKABET

Pabuç gagalıların üreme stratejisi de oldukça dikkat çekici. Genellikle iki ila üç yumurta yumurtluyorlar; ancak yalnızca en güçlü olan yavru hayatta kalabiliyor. Daha büyük yavrular, zayıf olan kardeşlerini ortadan kaldırırken ebeveynler bu çatışmaya müdahale etmiyor.

KENDİNİ DIŞKIYLA SERİNLETİYOR

Bu kuşların pek bilinmeyen ilginç bir davranışı da sıcak hava koşullarında görülüyor. Vücut sıcaklıklarını düşürmek için bacaklarını dışkılarıyla kaplayarak bir tür "biyolojik serinletme" yöntemi kullanıyorlar. Doğada oldukça nadir görülen bu adaptasyon, kuşun hayatta kalma becerilerinden sadece biri.

DÜNYADA SADECE 5 BİN TANE KALDI

Kanat açıklığı 2,6 metreye ulaşabilen ve 35 yıla kadar yaşayabilen pabuç gagalı, günümüzde nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türleri arasında. Sulak alanların yok olması, çevre kirliliği ve yasa dışı avcılık nedeniyle dünya genelinde yalnızca yaklaşık 5.000 kuşun kaldığı tahmin ediliyor.

Ancak umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle Zambiya’da yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve koruma görevlilerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde balina başlı kuşların yaşam alanları korunuyor, kaçak avcılık önleniyor ve popülasyon yeniden canlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi