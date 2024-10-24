Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Van'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da bugün saat 16.15'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Saray.

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Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Van'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Karaman'dan sonra Van da sallandı. Bugün saat 16.15'te Van'ın Saray ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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Korkutan depremin derinliği ise 12.2 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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