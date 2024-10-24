Kandilli İlk Verileri Paylaştı! Van'da Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da bugün saat 16.15'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Saray.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Karaman'dan sonra Van da sallandı. Bugün saat 16.15'te Van'ın Saray ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
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Korkutan depremin derinliği ise 12.2 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 24, 2024
SARAY (VAN) https://t.co/FOHEF0Zd8O
24.10.2024, 16:15:11 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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