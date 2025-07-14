AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti

AKP kampında vekiller, ekonomik sıkıntıları kabineye iletti. Asgari ücrete memur maaşları gibi 6 ayda bir zam yapılması önerildi. Yüksek kiralar, fahiş fiyatlar ve bölgesel sorunlar masaya yatırıldı.

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AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti
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AKP'nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 3 günlük kamp sona erdi. Milletvekilleri, asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın büyüdüğüne dikkat çekerek, asgari ücrete de yılda iki kez zam yapılmasını önerdi.

AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti - Resim : 1

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, kampın ‘ortak akıl’ oturumlarında en çok gündeme gelen başlık ekonomi oldu. Bazı milletvekilleri, yüksek enflasyon, fahiş fiyatlar ve özellikle kiralardaki artış nedeniyle vatandaşın alım gücünün giderek düştüğünü ifade etti. Asgari ücretle geçinmenin zorlaştığını dile getiren vekiller, bu ücretin de memur maaşları gibi 6 ayda bir artırılması gerektiği görüşünü iletti.

AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti - Resim : 2

HOBİ BAHÇELERİNE YASAL STATÜ YOLDA

Toplantının dikkat çeken bir diğer gündemi ise hobi bahçeleriydi. Son dönemde tarım arazilerine kurulan kaçak hobi bahçelerinin valiliklerce yıkılması bazı milletvekillerince eleştirildi. Bu alanların yıkılmasının vatandaş tepkisi doğurduğuna işaret edilerek, kanuni statü kazandırılması önerildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda bölgesel bir çalışma başlattığı, bazı alanlara yasal statü kazandırılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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