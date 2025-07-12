Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da Vatandaşlara Seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, ilçeye kazandırılan 37 yeni eserin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, projelerin bölgeye vizyon kattığını vurguladı.

Erdoğan, özellikle TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yatırımlarına teşekkür ederken, Saraçoğlu Mahallesi'nin yeniden inşası ve 45 bin kişilik yeni stadyum projesiyle Ankara'nın spor şehri kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belediyelere yeşil alan projelerinde destek verdiklerini, altyapı ihtiyaçlarına hızla çözüm getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Ankaralılar, değerli misafirler her birinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Başkentimizin gözbebeğinde, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin şahsına, Ankara'nın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı götürüyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere, buradaki yatırımlara değer veren diğer bakanlıklarımıza da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. TOKİ'mize, işçisinden, mimar ve mühendisine her birine şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle milletimize verdiğimiz sözleri yapmanın gururunu yaşıyoruz.

37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. İlçemize vizyon katan bu eserler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eserlerimizle, projelerimizle, milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam.

Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesini yeniden inşa ettik. 45 bin kapasiteli stadyum projemizle Ankara'yı yeniden sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine tam destek veriyoruz. Yol, su gibi ihtiyaç kalemlerinde vatandaşlarımızın yanında duruyor, projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Ankaramızı çevreci, modern ve yaşanılabilir bir yer yapıyoruz.

Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam, Ankara'nın dinlenme yeridir. Kızılcahamam doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli yerlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki ileride burası büyük projelere ev sahipliği yapacak. Suyu gibi sıcak, doğası gereği mert insanlarıyla Kızılcahamam bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen vatandaşlarına sahiptir. Kızılcahamam, milli ve yerlidir, bizim dostumuz ve kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam bizim üçüncü yerimiz olarak da partimiz açısından önem arz ediyor. Sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Kızılcahamam artık sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu."

Kaynak: Haber Merkezi