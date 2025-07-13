MHP'li Yıldız'dan Kardeşlik Mesajı: Ahmet Özer'i Kaynak Gösterdi

Türkler ile Kürtlerin tarihsel beraberliğiyle alakalı bir paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak gösterdi. Feti Yıldız, Ahmet Özer'den "hoca" diyerek bahsederek tezine katıldığını ifade etti ve kardeşlik mesajı verdi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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MHP'li Yıldız'dan Kardeşlik Mesajı: Ahmet Özer'i Kaynak Gösterdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde son olarak terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla beraber çok kritik bir eşik aşıldı. Sürecin sonunun kalıcı bir barış olması herkesin temennisiyken, gündemden düşmeyen meseleyle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaştı.

Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini vurguladığı paylaşımında Feti Yıldız'ın, tutuklu bulunan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'i kaynak göstermesi dikkat çekti. Feti Yıldız, "Prof. Dr. Ahmet Özer Meclis'te kurulan komisyonda tarihsel perspektifi anlatırken, Türklerle Kürtlerin 1000 yıllık beraberliğinin 900 yılının Osmanlı Türk Devleti dönemine ait olduğunu söylemiş, doğru söylemiş…." ifadelerine yer verdi.

'TARİHTE 6 ÖNEMLİ KESİSİM NOKTASI VAR'

Osmanlı Türk Devleti’nin egemenlik alanında 60’tan fazla devlet olduğunu, fiilen de 45 devlete hükmedildiğini belirten MHP'li Yıldız, "Bu 45 devletin 27’si Asya, 13’ü Avrupa, 5’i de Afrika kıtasındaydı. Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır" değerlendirmesini aktardı.

Feti Yıldız, bahsettiği 6 öenmli kesişim noktasını da şöyle sıraladı:

1) Malazgirt: Alparslan-Mervaniler

2) Çaldıran: Yavuz Sultan Selim-İdris‘i Bitlis’i

3) Cizira-Botan: II. Mahmut /Abdulmecit -Bedirhan Bey

4) Erzincan: İkinci Abdülhamit-Hamidiye Alayları

5) Erzurum: Mustafa Kemal ve isyanlar dönemi

6) Erbil/Hewler: Özal-Barzani, Talabani

'ŞİMDİ KARDEŞLİK ZAMANI'

Kürtlerle Türklerin tarihte ilk beraberliğinin Malazgirt‘te olduğunu bildiren MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Bizans imparatoru Romen Diyojen’e karşı savaşa tutuşmadan önce Selçuklu Sultanı Alpaslan Gazi ünlü Veziri büyük devlet adamı Nizamülmülk’ü Silvan ilçesinde yaşayan Mervani Kürt Beyi Nizamettin’e göndermiş ve yardım almıştır" diyerek "Şimdi kardeşlik zamanı…" mesajını verdi.

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