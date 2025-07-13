Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Görüştü: Gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Al Nahyan da sürece desteğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Görüştü: Gündem Terörsüz Türkiye
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İletişim Başkanlığı, görüşmeyle alakalı şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Terörsüz Türkiye” süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanımız ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri
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