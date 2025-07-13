Cumhurbaşkanı Erdoğan Neyi Vurgulamak İstedi? İktidara Yakın Yazar Yazdı, İşte Konuşmanın Şifreleri...

İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yaptığı açıklamaların alt metnine ilişkin yorumlarını yazdı. Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı'nın yeni süreçle alakalı verdiği net mesajları işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Neyi Vurgulamak İstedi? İktidara Yakın Yazar Yazdı, İşte Konuşmanın Şifreleri...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla beraber başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz cuma günü önemli bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra silah bırakarak faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Türkiye gündemine yerleşen yeni barış süreciyle alakalı dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da önemli açıklamalar geldi. Silah bırakma sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı, yeni süreçle alakalı kritik mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle bazı ifadeleri dikkat çekerken, konuşmasında birçok alt metin olduğu ve sürecin devamıyla alakalı ipuçları olduğuna dair tartışmalar doğdu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı ve çokça tartışılan ifadelerinin şifrelerini kendi köşesinde kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Neyi Vurgulamak İstedi? İktidara Yakın Yazar Yazdı, İşte Konuşmanın Şifreleri... - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI'NDAN NET MESAJLAR

Ahmet Hakan'a göre, Cumhurbaşkanı'nın dikkat çeken ifadeleriyle vermek istediği mesajlar şu şekildeydi:

İLAN ETTİ: Cumhurbaşkanı, yeni durumu şöyle ilan etti: “Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir.”

UYARI: Yeni sürecin tersine çevrilemeyeceğini söyledi. Ama ardından da şu uyarıyı yapmayı ihmal etmedi: “Sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız.”

GEÇMİŞİN HATALARI: Devletin yanlış uygulamaları da yer aldı konuşmada: Beyaz Toroslar, faili meçhuller, yakılan köyler, Diyarbakır Cezaevi, zorunlu göçler, Kürtçe yasakları...

ÜÇLÜ VURGU: Konuşmanın önemli bir bölümünde şu üçlüden söz etti: Türk, Kürt, Arap. Geçmişten bugüne bu üçünü düşman eden tüm paradigmaları ezdi.

ŞEHİT AİLELERİ: Konuşmanın en duygusal bölümü burasıydı. “Şehit annelerinin ve babalarının elinden öpüyorum” dedi.

TÜRKİYE’NİN ONURU: Tereddüdü olanlara güvence verdi. Şöyle dedi: "Türkiye’nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz." Ve bir kez daha “müzakere yok, pazarlık yok, al-ver yok” mesajını verdi.

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Kaynak: Hürriyet

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