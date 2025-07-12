Pervin Buldan Merak Edilen Soruya Cevap Verdi: DEM Parti, MHP ve AKP ile İttifak mı Yaptı?

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı çarpıcı konuşmayı yorumladı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merakla beklenen konuşmasını değerlendiren Buldan, Erdoğan'ın süreci sahiplenen bir yerden ilk defa bu kadar yapıcı, kapsayıcı ve sahiplenme gösterdiğini işaret etti.

DEM Parti açısından Erdoğan’ın konuşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Pervin Buldan, "Ben açıkçası konuşmayı çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Süreç açısından yapılması gerekenler ve bundan sonra atılacak olan adımlara dair önemli mesajlar vardı. Bunun yanı sıra geçmişe dair özellikle devletin yaptığı hataları ve bunu bir özeleştiri şeklinde sunması, faili meçhuller, Beyaz Toroslar, köy yapmalar, Kürtçe konuşmanın yasak olduğu dönemlere atıfta bulunması da bence açıkçası önemliydi" diye konuştu.

'ORTAKLAŞMA VURGUSU ÖNEMLİYDİ'

Cumhurbaşkanı'nın artık net bir çizgisi ve kararlılığı olduğunu söyleyen Buldan, "Bundan sonra olması gerekenlere dair önemli adımların atılacağına dair bir vurgu var. Süreç belli aşamalarıyla devam ediyor. Bundan sonraki aşamalarında -kendisi de ifade etti- konuşarak özellikle diyalogla, müzakereyle, bir araya gelmeyle hem Cumhur İttifakı'nın hem DEM Parti'nin bu anlamda ortaklaşmasıyla bu sürecin ilerleyebileceğini de ifade etti. Bu da önemliydi" ifadelerini kullandı.

'SÖYLEDİKLERİ YANLIŞ YERE ÇEKİLMESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik" sözleriyle ilgili yanlış anlaşılmalar olduğunu anlatan Buldan, "Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'yla birlikte DEM Parti'nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı'dır" dedi.

Bu birlikteliğin ortaklaşma açısından anlamlı olacağını vurgulayan Pervin Buldan, "Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi" şeklinde konuştu.

'HIZLI OLUNMAZSA PROVOKASYONLAR OLABİLİR'

Erdoğan'ın konuşmasının sürecin artık hızlanacağına ilişkin bir işaret olarak algılanabileceğini dile TBMM Başkanvekili, "Zaten bizde komisyonun kısa zamanda kurulacağı bilgisi vardı. Kendisi de bugün ifade etti. Çok uzatmadan bence her türlü adımı en kısa zamanda atmak gerekiyor. Süreç biliyorsunuz uzadıkça, zamana yayıldıkça provokasyonlara ve farklı girişimlere sebep olabilir. Tabii ki komisyon bunun belli bir aşaması. Komisyonun somut olarak kurulmasıyla birlikte çıkarılacak olan yasaların hızlıca komisyonda belirlenmesi ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de bunların kanunlaşması önemli" dedi.

'EĞER BU ÖZELEŞTİRİYSE ARTIK GÜNDEMDEN ÇIKMALI'

Erdoğan’ın uzun zaman sonra ilk defa özeleştiri yaptığının altını çizen Buldan, şöyle konuştu:

"Faili meçhul cinayetler Türkiye Cumhuriyeti'nde hep var oldu. AKP'den önce de vardı, AKP döneminde de vardı. Bence bundan sonrası için bakmak lazım. Eğer bu bir özeleştiriyse bundan sonra faili meçhul cinayetler, kayıplar, yargısız infazlar gibi meselelerin artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekiyor. Bu konuda verilen uzun soluklu mücadeleler var. Cumartesi Anneleri, kayıp yakınlarının verdiği mücadeleler var. O konuda da bence adım atılması gerekiyor. Hala taşı, toprağı olmayan, mezarı olmayan çocuklarına kavuşmak isteyen anneler var. Dolayısıyla bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde hem geçmişe ama bu süreç içerisinde de bunları da gözeterek belki kurulacak olan komisyon içerisinde bunun tartışması yapılarak o konulara da el atmanın zamanı geldi."

'SURİYE AYRI BİR YER'

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki Kürtlerle ilgili açıklamasına ilişkin ise "‘Suriye'yle ilgili zaten görüşmelerimiz var’ dedi. Şu önemli, sınırların dışındaki Kürtlere gönderme yapması, bizim meselemiz demesi, Orta Doğu'da Kürt meselesine politika belirleyenin merkezinde Türkiye olacağına dair işaret vermesi önemli ama Suriye ayrı bir yer" değerlendirmesinde bulundu.

'SURİYE'DE DE HEMEN ÇÖZÜME GİDİLMELİ'

Suriye’de hala netleşmeyen konuların olduğunu da hatırlatan Buldan, ''Suriye Rojava'da özellikle birkaç gündür basına yansıyan ve bizim okumalarımızdan çıkardığımız Suriye meselesinde hala çözülmesi gereken bazı meseleler var. Bunlarla ilgili de önemli gelişmeler olursa eğer en azından Suriye'de yaşayan Kürtler açısından meselenin artık bir şekilde çözülmesi gerektiğini ben de ifade etmek isterim. Suriye'de, Rojava'da yaşananlar bütün Kürtleri etkilediği için bir an önce orada da çözüme gitmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA