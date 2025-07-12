CHP’li Gürer Sordu, Bakanlık Yanıtladı: 2024’te 4.400 Yabancı Öğrenciye Burs

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yanıt geldi. 5 yılda 20 bine yakın yabancı öğrenci Türkiye’de burslu eğitim aldı, 2024 yılında bu sayı 4.400 oldu. Gürer ise desteklerin detaylarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Gürer Sordu, Bakanlık Yanıtladı: 2024’te 4.400 Yabancı Öğrenciye Burs
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yabancı öğrencilere yönelik devlet desteklerini sorguladığı yazılı soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamasına göre, Türkiye Bursları Programı kapsamında son 5 yılda yaklaşık 20 bin yabancı öğrenciye burs verildi.

GEÇEN YIL 4.400 ÖĞRENCİ DESTEKLENDİ

Gürer’in sorularında, burs dışında barınma, sağlık, ulaşım gibi destek kalemlerine yapılan harcamaların da açıklanması istendi. Bakanlık 2024 yılı verileriyle ilgili olarak, yalnızca geçen yıl 4.400 öğrencinin desteklendiğini ve öğrenci başına aylık ortalama maliyetin 3.650 TL olduğunu bildirdi. Bakan Ersoy’un yanıtında, burs desteğinin yanı sıra öğrencilere barınma, sağlık sigortası, üniversite katkı payı, uçak bileti ve Türkçe eğitimi gibi çeşitli desteklerin sağlandığı da belirtildi. Ancak, bu destek kalemlerinin her biri için ayrı ayrı harcama bilgisi verilmedi.

'ŞEFFAF OLARAK AÇIKLANMALI'

CHP’li Gürer, 2024 yılına dair daha ayrıntılı veriler istemişti. Ancak verilen yanıtta, sadece toplam öğrenci sayısı ve ortalama maliyet bilgisi yer aldı. Uçak bileti, yurt ve sağlık harcamaları gibi kalemlerin toplam maliyetleri açıklanmadı. Verilen yanıtı değerlendiren Gürer, “Kamunun bu tür programlarla yabancı öğrencilere verdiği desteklerin sayısal olarak açıklanması önemli ama yeterli değildir. Hangi ülkelerden kaç öğrenci geldiği, hangi üniversitelerde öğrenim gördükleri, ne kadarlık harcama yapıldığı ve bu desteklerin hangi bütçeden sağlandığı da açıkça kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu destekler elbette uluslararası ilişkiler açısından değerlidir; ancak kamu kaynaklarının şeffaf şekilde kullanılmasının teminatı da Meclis denetimidir.” dedi.

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