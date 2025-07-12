Ahmet Türk'ten 'CHP' Şartı: 'Göreve İade' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde dün kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK, 41 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerine son vererek silah bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bundan sonraki sürecin AKP, MHP ve DEM Parti'nin beraberliğinde Meclis'te ilerleyeceğini ifade etti.

Kısa Dalga'dan Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, süreçle alakalı konuşurken, DEM Partili belediyelere atanan kayyımların geri alınma ve kendisinin de Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine iade edilmesi ihtimaliyle ilgili bir açıklama yaptı.

'OLACAKSA TÜM KAYYIMLAR KALDIRILSIN'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen operasyonları hatırlatan Ahmet Türk, "CHP'li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa tüm kayyımlar kaldırılmalı" dedi.

Kaynak: Kısa Dalga