Ahmet Türk'ten 'CHP' Şartı: 'Göreve İade' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyım atanan Ahmet Türk, geri iade sorusuna yanıt verdi. Türk, "Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı" diyerek eşitlik vurgusu yaptı.

Son Güncelleme:
Ahmet Türk'ten 'CHP' Şartı: 'Göreve İade' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde dün kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK, 41 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerine son vererek silah bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bundan sonraki sürecin AKP, MHP ve DEM Parti'nin beraberliğinde Meclis'te ilerleyeceğini ifade etti.

Kısa Dalga'dan Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, süreçle alakalı konuşurken, DEM Partili belediyelere atanan kayyımların geri alınma ve kendisinin de Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine iade edilmesi ihtimaliyle ilgili bir açıklama yaptı.

'OLACAKSA TÜM KAYYIMLAR KALDIRILSIN'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen operasyonları hatırlatan Ahmet Türk, "CHP'li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa tüm kayyımlar kaldırılmalı" dedi.

Terör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama GeldiTerör Örgütü PKK Üyelerinin Yaktığı Silahlar Nerede Muhafaza Edilecek? Açıklama GeldiGündem
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması ManşetlerdeTarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması ManşetlerdeMedya

Kaynak: Kısa Dalga

Etiketler
Ahmet Türk PKK
Son Güncelleme:
Saksıda Yetiyor Şifa Saçıyor: İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi Saksıda Yetiyor Şifa Saçıyor: İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi
CHP’li Gürer Sordu, Bakanlık Yanıtladı: 2024’te 4.400 Yabancı Öğrenciye Burs CHP’li Gürer Sordu, Bakanlık Yanıtladı: 2024’te 4.400 Yabancı Öğrenciye Burs
Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor... Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...
Bahçeli'den Demirtaş'ın Avukatına Telefon Bahçeli'den Demirtaş'ın Avukatına Telefon
ÇOK OKUNANLAR
Tarihi Günü Gazeteler Nasıl Gördü? Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Manşetlerde Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakması Gazete Manşetlerinde
Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik Mesajlar ‘AK Parti, MHP ve DEM Bu Yolu Yürümeye Karar Verdik’
Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı!