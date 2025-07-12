Bahçeli'den Demirtaş'ın Avukatına Telefon

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Terör örgütü PKK’nın Süleymaniye kırsalında dün düzenlediği silah bırakma töreninin ardından siyaset sahnesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatını aradı.

TEŞEKKÜR TELEFONU

Serbestiyet’in edindiği bilgilere göre Bahçeli, telefon görüşmesinde Demirtaş’a iletilmek üzere özel bir mesaj verdi. Bahçeli, "Bu sonucun ortaya çıkmasında katkıları çok değerli ve etkili oldu, bu vesileyle teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı kendisine iletirseniz sevinirim" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri, avukatı aracılığıyla Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş’a iletildi.

Demirtaş, Bahçeli’nin mesajına kendi el yazısıyla bir not yazarak yanıt verdi. Demirtaş, katkılarından dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti; selam ve saygılarını iletti.

Kaynak: Serbestiyet