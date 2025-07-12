Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, terörün bölgeden tamamen temizlenmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu sürecin istikrara zarar vermek isteyen unsurlara karşı dikkatle yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröre karşı mücadelemiz kesintisiz ve çok boyutlu şekilde devam edecek" dedi.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Irak arasında başta "Kalkınma Yolu" projesi olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı fayda temelinde ilişkilerini daha da ileri taşıma iradesine sahip olduğunu belirtti.

Kalkınma Yolu projesi; Türkiye'nin limanlarından Irak'ın güneyine, oradan da Basra Körfezi'ne uzanacak stratejik bir ticaret ve ulaşım hattı olarak, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açması beklenen önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA