Silah Bırakma Sonrası Irak'tan 'Ortaklık' Çağrısı! 'Yeni Bir Sayfa Vakti'

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Terörsüz Türkiye sürecinde son olarak terör örgütü PKK'nın temsili bir törenle 41 yıl sonra silah bırakması barış sürecini güçlendirdi. Türkiye gündeminden düşmeyen tarihi adımla alakalı Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Silah bırakma adımına ilişkin ülkenin değerlendirmesinin sunulduğu açıklamada, duyulan memnuniyet vurgulandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı, PKK'nın onlarca yıldır süren silahlı çatışmaları ve sayısız sivilin hayatına mal olan güvenlik ihlallerini sona erdirme yolunda önemli ve tarihi bir adım olan silahsızlanma sürecini başlatma duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, daha istikrarlı ve güvenli bir geleceğin yolunu açmakta ve bölge genelinde barış ve yapıcı iş birliği umutlarını güçlendirmektedir" denildi.

'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

Barış ve istikrar için önemli bir adım atıldığı yinelenen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, tüm tarafların güvenliği sağlama, egemenliğe saygı gösterme ve tüm toplulukların meşru haklarını destekleme konusunda tam bir kararlılık göstermesinin önemini vurgulamaktadır. Bu, uzun vadeli barış ve istikrarı sağlama çabalarında önemli bir dönüm noktasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan ortaklık ve diyalog vurgusu da yapılan açıklamada, "Irak Cumhurbaşkanlığı bu adımı tümüyle desteklemekte ve ortak tarihimizde acı dolu bir sayfayı kapatıp diyalog, ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde yeni bir sayfa açarak başarılı olmasını sağlamaya yönelik tüm çabalara katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca bu adımın Irak ve Türkiye arasında karşılıklı saygı, ortak çıkarlar, bölgesel güvenlik ve refah için ortak bir vizyon üzerine kurulu ikili ilişkileri güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Kaynak: İHA