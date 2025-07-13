Şile Belediyesi'nde 'Rüşvete Suçüstü' İddiası: O Görüntüler Dosyaya Girdi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 kişinin oradaki işlemleri sürüyor.

'20 BİN EURO RÜŞVET' İDDİASI

Diğer yandan soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu kişilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edildi.

10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin euroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öne sürüldü. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum" beyanını verdiği aktarıldı.

O GÖRÜNTÜLER DOSYADA

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini söyleyerek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını belirtti. Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ali Şafak'ın da yer aldığı iddia edilen görüntüler de dosyaya girdi.

Kaynak: AA