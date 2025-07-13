Gözaltına Alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Adliyeye Sevk Edildi

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Belediyesi’ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlemişti.

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte bazı belediye görevlileri, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Şile Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın da olduğu ifade edilmişti.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları tespit edildi.

10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

RÜŞVET SORUSU

Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." beyanını verdiği ifade edildi.

USULSÜZ İŞLEM İDDİASI

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini iddia ederek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği belirtildi. Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girdi.

Kaynak: AA