Hem Kaymakam Hem Müftü Hem de Vali Yardımcısı... Böyle Dolandırıcı Görülmedi! Öyle Bir Yöntem Bulmuş ki

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İznik’te yaşayan Y.A.'nın, akülü engelli aracı verileceği vaadiyle 25 bin TL dolandırılması sonrasında harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcının İ.B. isimli şüpheli olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan arandığı öğrenilirken, para toplamak için kendisini önce müftü, sonra kaymakam, daha sonra da vali yardımcısı olarak tanıtarak para topladığı öğrenildi.

SAHTE TÖREN DÜZENLEMİŞ

Kaymakamlık önünde sahte tören dahi düzenlediği belirlenen şüpheli İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüphelinin Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi.

1 MİLYONLUK HESAP AKIŞI

Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlenen şüphelinin bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA