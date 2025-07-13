Tuvalet Uyarısı Yumrukla Bitti! Güvenlik Görevlisine Toplu Saldırı Kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, görev yaptığı binanın duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran güvenlik görevlisi darp edildi. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GBJ 722 plakalı araçtan inen üç kişi, cadde üzerinde farklı noktalarda uygunsuz şekilde tuvalet ihtiyacını gidermeye başladı. Şahıslardan birinin bir binanın duvarına yönelmesi üzerine, binada görevli güvenlik görevlisi Turgay S., kişiyi uyardı.

ÜÇ KİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Ancak uyarı, saldırıya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen üç kişi, güvenlik görevlisine fiziki saldırıda bulundu. Darp edilen güvenlik görevlisi binaya sığınırken, saldırganlar bu kez bina kapısını tekmelemeye başladı. Olay sırasında araçtan inen bir kadının da gruba dahil olduğu görüldü. Dört kişilik grup, saldırının ardından geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Güvenlik görevlisi Turgay S.’nin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin tespitinde delil olarak değerlendirilecek.

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