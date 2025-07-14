9 Aydır Tutukluydu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 4 Kasım'da kent uzlaşıları soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özer bugün söz konusu davanın ikinci duruşması için hakim karşısına çıktı ve Özer'e yaklaşık 9 ay sonra tahliye kararı verildi.

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9 Aydır Tutukluydu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı
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Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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