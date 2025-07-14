İstanbul'da Korkunç Kadın Cinayeti! Fail: Eski Polis... Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı

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İstanbul’da Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, 38 yaşındaki eski polis memuru C.K. tarafından katledildi. İddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı C.K. ile bir süre ilişki yaşayan Tokyaz, yaş farkı nedeniyle evliliği reddetti. C.K.’nın son kez görüşme bahanesiyle genç kızı Küçükçekmece’deki evine çağırdığı ve burada alıkoyarak öldürdüğü belirlendi. Dün Ayşe’nin cesedi, kıyafetleri çıkarılmış halde bir valiz içinde Eyüpsultan’da yol kenarında bulundu.

KAN LEKELERİNİ GİZLEMEK İÇİN EVİ BOYAMIŞ!

Polis soruşturması sonucunda, Ayşe Tokyaz’ın C.K. tarafından evde öldürüldüğü, cesedinin valize konularak başka bir şüpheliyle birlikte Eyüpsultan’a taşındığı tespit edildi. C.K.’nın cinayet sonrası kan lekelerini gizlemek için evi kırmızıya boyadığı, ardından motosikletli bir kişi aracılığıyla evin anahtarını temizlikçiye göndererek kan izlerini temizletmeye çalıştığı öne sürüldü. Cesedi yol kenarına bırakan C.K., buluşmak için çağırdığı bir arkadaşının polise haber vermesiyle olay yerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında C.K. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

İKİZ KARDEŞİN ÇARESİZ ÇIĞLIĞI

Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşinin C.K. tarafından sistematik şiddete ve tehdide maruz kaldığını belirtti. Esra, “Küçükçekmece’deki eve gittiğimde Ayşe’nin yüzü gözü mosmordu. ‘Beni tehdit ediyor, siz gidin, sizi korumak için burada kalıyorum’ dedi. C.K., Ayşe’yi klavye ile tehdit ediyordu. Onu eve alıkoydu, telefonunu kırdı. Bizi de tehdit etti, ailemin sicilini araştırdığını söyledi” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Esra, kardeşinin gözlerindeki morlukları ve kolundaki izleri fark ettiğini, ancak Ayşe’nin “Şakalaşırken oldu” diyerek durumu geçiştirdiğini ifade etti. Esra, cuma gecesi Halkalı Karakolu’na giderek şikayetçi olduğunu ancak kardeşini kurtaramadığını gözyaşlarıyla dile getirdi.

'AYŞE’Yİ TEHDİT EDİYORDU, KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ'

Esra Tokyaz, C.K.’nın eski polis amiri olduğunu ve arkasının güçlü olduğunu iddia ederek, “Ayşe’yi AVM’ye bıraktığını söyledi ama ayakkabıları evdeydi. Yalan söylüyordu. Polise gittim, ama kimse bir şey yapmadı. Ayşe, ‘Senin bilmediğin şeyler var’ diyerek beni gönderdi. Yalvardım, ama gelmedi” dedi. Esra, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğunu, ancak kardeşinin kurtarılamadığını belirtti.

CENAZE HATAY’A GÖNDERİLDİ

Ayşe Tokyaz’ın cenazesinin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kadın cinayetlerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Soruşturma devam ederken, C.K. ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA