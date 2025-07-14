‘Kanatlı Tim’den Amansız Mücadele! 1400 Keklik Daha Doğaya Salındı

Son zamanlarda artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa’da 1400 keklik doğaya salındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de özellikle yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, doğaya kanatlı yaban hayvanları salınmaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, KKKA hastalığına neden olan kenelere karşı biyolojik mücadele yöntemlerini devreye alarak yıl sonuna kadar toplamda 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere 45 bin 250 yaban hayvanını doğaya bırakmaya hedefliyor.

‘Kanatlı Tim’den Amansız Mücadele! 1400 Keklik Daha Doğaya Salındı - Resim : 1

BİN 400 KEKLİK DAHA DOĞAYA SALINACAK

Bu kapsamda Bursa’da yeni bir adım daha atıldı. DKMP Bursa Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı “Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis Programı” çerçevesinde 1400 adet kınalı keklik Bursa’daki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Açıklamada, bu çalışmanın bölgedeki biyoçeşitliliği korumak, yaban hayatını desteklemek ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa Kene
Son Güncelleme:
Anadolu’nun 954 Yıllık Büyük Sırrı! Herkes Merak Ediyordu, Tam 200 Tane… Anadolu’nun 954 Yıllık Büyük Sırrı! Herkes Merak Ediyordu, Tam 200 Tane…
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
İstanbul'da Korkunç Kadın Cinayeti! Fail: Eski Polis... Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı Üniversite Öğrencisi Ayşe'yi Katledip Valizle Yol Kenarına Attı
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
ÇOK OKUNANLAR
SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli SGK'dan Flaş Hamle: Emekliye Her Ay 9 Bin TL Borç Yazılacak! Yarından İtibaren Geçerli
O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi: Bu Sürücülerin Ehliyetleri Kalıcı Olarak İptal Edilecek Yeni Trafik Yasası Yürürlüğe Girdi! Ehliyetleri İptal Edilecek
9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye Kararı 9 Aydır Tutuklu... Ahmet Özer'e Tahliye
AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi: Vekiller Kabineye İletti AKP'den Asgari Ücrete Çifte Zam Talebi