Anadolu’nun 954 Yıllık Büyük Sırrı! Herkes Merak Ediyordu, Tam 200 Tane…

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Türk tarihi için büyük öneme sahip, Türklere Anadolu’nun kapılarını açtıran Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı bölgede büyük bir keşif yapıldı. Alan etrafında 200 metal obje bulundu.

Prof. Dr. Adnan Çevik, yeni keşif için “Bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da ok uçlarının niteliği bizim için çok önemli. Bunları yerinde işliyoruz. Koordinat ve fotoğrafıyla veri bankamıza yüklüyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle 2020'de başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" altıncı yılında devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

200 METAL OBJE BULUNDU

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen çalışmalarda 200 metal obje bulundu.

'ÇOK ÖNEMLİ'

Projenin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Adnan Çevik, yeni keşif sonrasında “Bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da ok uçlarının niteliği bizim için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

OK UCU, SİKKE, YÜZÜK…

12 üniversiteden bir araya gelen 40 uzman, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için yürüttüğü çalışmalarda ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Sabuntepe ve Aytaç Düzlüğü arasındaki bölgede yüzey araştırması yapan uzmanlar, 200'e yakın ok ucu, sikke, yüzük, nal çivisi, mühür ve savaşa ait metal obje buldu.

Objelerin Malazgirt Savaşı'na ait olduğu değerlendirilirken, Çevik, şöyle konuştu: Tarihimizin en önemli aşamalarından birini teşkil eden ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecini başlatan Malazgirt Savaşı'nı yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İnterdisipliner bir bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projenin 6. yılında, 150 kilometrelik geniş bir alanda savaşın geçtiğini düşündüğümüz istikamette sahayı daraltarak hem jeofizik uygulamalar hem de alana ilişkin farklı yöntemlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz etabında daha çok savaşın doğrudan geçtiği alanda savaşa ait objelere dönük bir çalışma yürütüyoruz. 1700 metre yüksekliğinde platoya hakim Sabuntepe'nin savaşın önemli noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz.

Kaynak: AA