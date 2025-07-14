O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi

Oyuncunun yazdığı mesajda, "Beni tanımadan hakkımda konuşma. Ben Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biriyim, seni ciddiye almıyorum. Eğer bir daha konuşursan seni köprüde sallandırırım" şeklinde tehditkar ifadeler kullanmıştı. Tehdit mesajının arkasından Civelek'ten şikayetçi olan Wang, dilekçesinde Civelek'in hakaret ve tehditte bulunduğunu, kendisini korkutmaya çalıştığını söyledi.