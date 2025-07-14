O Sözleri Herkesi Dehşete Düşürmüştü... Oyuncu Feyza Civelek İçin Hapis Talebi
Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt’un paylaşımına yorum yapan arkadaşına “Seni köprüde sallandırırım” diyerek magazin gündemini sallamıştı. Oyuncuya, söz konusu sözleri sarf ettiği Mert Wang’ın şikayetçi olması sonrasında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Sabah
Kızılcık Şerbeti'nde fenomen hale gelen Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, bir yıl ilişki yaşadığı Alican Kurt'un sosyal medya hesabında paylaşılan bir hikayeye tepki göstermiş, Kurt'un arkadaşı Mert Wang'ın, "Saçmalama lan" şeklindeki yorumu üzerine Civelek, Wang'a çok sert sözler sarf etmişti.
Oyuncunun yazdığı mesajda, "Beni tanımadan hakkımda konuşma. Ben Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biriyim, seni ciddiye almıyorum. Eğer bir daha konuşursan seni köprüde sallandırırım" şeklinde tehditkar ifadeler kullanmıştı. Tehdit mesajının arkasından Civelek'ten şikayetçi olan Wang, dilekçesinde Civelek'in hakaret ve tehditte bulunduğunu, kendisini korkutmaya çalıştığını söyledi.
Sabah'ın haberine göre; Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, alınan ekran görüntülerinden, şüpheli Feyza Civelek'e dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi.
Feyza Civelek hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep edildi.