Türkiye'nin Yüreğine Kor Düştü... TUSAŞ Şehitlerine Kahreden Veda

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlediği terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken 22 vatandaş ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

TUSAŞ şehitleri son yolculuklarına uğrarken, tüm Türkiye onların ardından ağladı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Arslan’ın cenazesi evinin önünde okunan duaların ardından Merkez Ulu Camisi’ne getirilirken, şehit Arslan’ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Arslan’ın yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin katılım sağladı.

ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN’IN CENAZESİ CİMŞİT CAMİSİ’NDE KILINDI

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısında şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (42) için Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Şehit Erdoğan'ın iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

3 ŞEHİT KARŞIYAKA MEZARLIĞI CAMİSİ’NDEN UĞURLANDI

Terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA