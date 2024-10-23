Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TUSAŞ Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Sağlık Bakanı Memişoğlu, Etlik Şehir Hastanesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var; ülkemize korku salmak, halkımızın huzurunu kaçırmak. Özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayiindeki geldiği noktayı başarıları hedef alan bir terör saldırı. Fakat şunu açık ve net ifade etmek isteriz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teröristler ve bunların arkasındakiler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar. Kahraman savunma sanayii çalışanlarımızın moralini bozamayacaklar.

Yaralılarımız çok iyi durumda. Azmimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da artıracak. Teröre karşı kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem