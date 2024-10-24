Burdur'da Samanlık Cayı Cayır Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde samanlıkta yangın çıktı. Korkutan yangında 3 bin saman balyası cayır cayır yandı.

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Burdur'da Samanlık Cayı Cayır Yandı

Ürkütlü köyünde Hüseyin A'ya (50) ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre spiral taşlama makinesinden çıkan kıvılcımın samanlığa sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 bin saman balyası zarar gördü.

Kaynak: AA

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