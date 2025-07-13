ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir gıda güvenliği krizi yaşanıyor. Ülkede hızla yayılan salmonella salgını nedeniyle, August Egg Company markasına ait 20 milyondan fazla yumurta acilen geri çağrıldı. Yetkililer, söz konusu yumurtaların halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek tüketicilere “kesinlikle tüketmeyin” uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), şu ana kadar en az 134 kişinin salmonella bakterisi nedeniyle hastalandığını, bir kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Vaka sayısının yalnızca bildirilenlerle sınırlı olmadığı, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.
DEV MARKET ZİNCİRLERİNDE SATILDI
Geri çağırılan yumurtaların, ülke genelinde Walmart, Ralphs ve Safeway gibi yaygın perakende zincirlerinde satışa sunulduğu belirtildi. 6 Haziran'dan itibaren başlatılan geri çekme süreci kapsamında, 1,7 milyon düzineden fazla yumurta raflardan toplatıldı. Laboratuvar analizleri sonucunda, ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisinin hastalanan kişilerdeki suşla genetik olarak örtüştüğü bildirildi.
TÜRKİYE'DE DE BENZER RİSKLER MEVCUT
Her ne kadar salgın şu an için ABD ile sınırlı olsa da, uzmanlar Türkiye’de de benzer durumların yaşanabileceğini hatırlatıyor. Geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ifşa listelerinde, yerli firmaların ürettiği bazı yumurta ve tavuk ürünlerinde de salmonella tespit edilmişti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık, uygun olmayan koşullarda saklanan ürünlerde riskin büyümesine neden olabiliyor.
SALMONELLA NEDİR, KİMLER TEHLİKEDE?
Salmonella, başta iyi pişirilmemiş yumurta ve tavuk olmak üzere çiğ gıdalar yoluyla bulaşabilen tehlikeli bir bakteridir. Enfekte olan kişilerde ishal, yüksek ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Belirtiler genellikle enfekte ürünü tükettikten sonraki 6 ila 72 saat içinde ortaya çıkar ve yaklaşık bir hafta sürebilir.
Bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar ve küçük çocuklar için hayati risk oluşturan salmonella enfeksiyonu, bazı durumlarda hastaneye yatışı da gerektirebilir. Uzmanlar, yumurtaların mutlaka iyice pişirilmesini, çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemesini ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını öneriyor.
ETİKET BİLGİLERİNE DİKKAT EDİN
Yetkililer, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve üretim tarihi, son tüketim tarihi ile menşe bilgilerine özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Özellikle bu süreçte şüpheli ürünlerin çöpe atılması ya da satın alındığı marketlere iade edilmesi çağrısı yapıldı.