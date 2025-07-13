ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor

SALMONELLA NEDİR, KİMLER TEHLİKEDE?

Salmonella, başta iyi pişirilmemiş yumurta ve tavuk olmak üzere çiğ gıdalar yoluyla bulaşabilen tehlikeli bir bakteridir. Enfekte olan kişilerde ishal, yüksek ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Belirtiler genellikle enfekte ürünü tükettikten sonraki 6 ila 72 saat içinde ortaya çıkar ve yaklaşık bir hafta sürebilir.

Bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar ve küçük çocuklar için hayati risk oluşturan salmonella enfeksiyonu, bazı durumlarda hastaneye yatışı da gerektirebilir. Uzmanlar, yumurtaların mutlaka iyice pişirilmesini, çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemesini ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını öneriyor.