Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
ABD’nin Virginia eyaletinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen yeni yasa, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya girdi. Artık sadece ön koltukta oturanlar değil, arka koltuktaki yolcular da emniyet kemeri takmak zorunda olacak. Kurallara uymayan yetişkin yolcular için ise sürücülere 25 dolarlık para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yasal düzenlemeye göre, araç içerisinde oturduğu yer fark etmeksizin, emniyet kemeri takmayan her yolcu için sürücü sorumlu tutulacak. Ancak uygulama doğrudan değil, "ikincil denetim" sistemiyle işleyecek. Bu da demek oluyor ki, eğer polis bir aracı başka bir kural ihlali nedeniyle durdurursa, o an araçta emniyet kemeri takmayan yolcular da tespit edilirse ceza yazılacak.
YASAYA SİYASİ DESTEK GELDİ
The Sun’ın haberine göre, yasa Fairfax County bölgesini temsil eden Demokrat Delege Karen Keys-Gamarra’nın girişimiyle yasalaştı. Keys-Gamarra, yeni düzenlemeyle Virginia yollarındaki can kayıplarının azaltılmasını ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı.
KAZALARDA ÖLÜM ORANI DİKKAT ÇEKİYOR
Virginia Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin 2024 yılına ait verileri, söz konusu uygulamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Resmi verilere göre, eyalette gerçekleşen ölümlü kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 35’inin emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.