Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek

Yeni yasal düzenlemeye göre, araç içerisinde oturduğu yer fark etmeksizin, emniyet kemeri takmayan her yolcu için sürücü sorumlu tutulacak. Ancak uygulama doğrudan değil, "ikincil denetim" sistemiyle işleyecek. Bu da demek oluyor ki, eğer polis bir aracı başka bir kural ihlali nedeniyle durdurursa, o an araçta emniyet kemeri takmayan yolcular da tespit edilirse ceza yazılacak.