Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitedeki 26 katlı binada çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

39 KİŞİ ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.
112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 3

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Kaynak: AA

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