Huawei'ye Büyük Şok! Tüm Ülkede Resmen Yasaklandı
Yapay zeka ve çip teknolojileri alanında küresel rekabet hızla sürerken, Çin merkezli teknoloji devi Huawei bir engelle daha karşılaştı. Tayvan hükümeti, Huawei ile birlikte Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC)’i stratejik kara listeye alarak bu iki firmaya yönelik ihracat kontrollerini resmen devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tayvan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından yayımlanan güncellemeye göre, Huawei ve SMIC artık Tayvan’ın stratejik yüksek teknoloji kara listesinde yer alıyor. Bu kapsamda, söz konusu şirketlere yapılacak ekipman, malzeme ve mühendislik ihracatları devlet onayına tabi hale getirildi. Bu uygulama, pratikte şirketlerin Tayvan’dan tedarik süreçlerinin neredeyse durma noktasına geldiği anlamına geliyor.
SADECE ÇİN DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA KISITLAMA
Alınan karar yalnızca Çin merkezli şirketlerle sınırlı kalmadı. Huawei’nin Japonya, Almanya ve Rusya’daki bazı iştirakleri de listeye dahil edildi. Böylece, şirketin yalnızca Çin’de değil, küresel çapta tedarik zinciri ve teknoloji ortaklıkları önemli bir darbe almış oldu.
ALTYAPI ORTAKLIKLARI TEHLİKEDE
Tayvan merkezli bazı firmaların geçmişte Huawei ile Çin’in güneyinde yürütülen altyapı projelerinde yer aldığı biliniyordu. Özellikle iki yıl önce, Huawei’nin çip üretim tesislerine yönelik altyapı inşasında Tayvanlı mühendislik firmalarının aktif rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Ancak yeni düzenleme, bu tür iş birliklerinin geleceğini ciddi şekilde belirsizliğe sürükledi.
ABD YAPTIRIMLARINDAN SONRA TAYVAN HAMLESİ
Huawei ve SMIC, uzun süredir ABD'nin ihracat kısıtlamalarına tabi tutuluyordu. 2020 yılında Tayvan merkezli TSMC, ABD yaptırımlarına uyarak Huawei’ye olan sevkiyatlarını durdurmuştu. Ancak son gelişmeyle birlikte, yalnızca ABD’nin değil, Tayvan’ın da ulusal düzeyde Huawei’ye yönelik kapsamlı bir kısıtlama politikası uygulamaya başladığı görülüyor.