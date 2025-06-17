Huawei'ye Büyük Şok! Tüm Ülkede Resmen Yasaklandı

Tayvan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından yayımlanan güncellemeye göre, Huawei ve SMIC artık Tayvan’ın stratejik yüksek teknoloji kara listesinde yer alıyor. Bu kapsamda, söz konusu şirketlere yapılacak ekipman, malzeme ve mühendislik ihracatları devlet onayına tabi hale getirildi. Bu uygulama, pratikte şirketlerin Tayvan’dan tedarik süreçlerinin neredeyse durma noktasına geldiği anlamına geliyor.

SADECE ÇİN DEĞİL, DÜNYA ÇAPINDA KISITLAMA

Alınan karar yalnızca Çin merkezli şirketlerle sınırlı kalmadı. Huawei’nin Japonya, Almanya ve Rusya’daki bazı iştirakleri de listeye dahil edildi. Böylece, şirketin yalnızca Çin’de değil, küresel çapta tedarik zinciri ve teknoloji ortaklıkları önemli bir darbe almış oldu.