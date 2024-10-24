Gözler DEM Parti'deydi! İlk Açıklama Geldi: 'İmralı Hazır, Öcalan Hazır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkının kullanılması için başvurusunu yapsın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti'den ilk açıklamayı Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları yapmıştı. Hatimoğulları, Bahçeli'ye "Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalı. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" diye yanıt vermişti.

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Siyaset arenasındaki açıklamaları izleyen süreçte ise dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaştı.

DEM PARTİ: İMRALI HAZIR, ÖCALAN HAZIR

Ömer Öcalan'ın İmralı ziyareti sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den son açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrit ortadan kalktı diyemeyeceğimizi kendisi (Öcalan) söylüyor. Görüşme sağlandı Ömer Öcalan tarafından. Yıllardır başvurular yapıyoruz ama ilk defa yıllar sonra görüşme sağlandı. 3 satır gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendisi ifade ediyor. İkincisi 'koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik' olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı.

'GİZLENEN HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YOK'

Sayın Öcalan'ın sağlık durumu iyi. Spekülasyonlar maksatlıdır.

Arka kapı diplomasisi yok. Kamuoyundan gizlenen herhangi bir görüşme yok.

Bu tartışmalar henüz adına 'süreç' diyeceğimiz bir yere evrilmiş değil."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin şunları söylemişti:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

Kaynak: Gerçek Gündem