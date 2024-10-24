Beyoğlu'ndaki Şoke Eden Parti Olayında İfadeler Ortaya Çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir gece kulübüne düzenlenen baskında şoke eden anlar yaşandı. Bir şahsın köle konumunda olduğu ve partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı partiyi organize ettikleri gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

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İstanbul'un Beyoğlu’n ilçesinde bir gece kulübünde düzenlenen partiye dün polis tarafından baskın düzenlendi. Polisi bile şaşkına çeviren baskında bir şahsın köle konumunda olduğu ve partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı görüldü. Partiyi organize ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Tolga T. ile Laden S.'nin polisteki ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin aslında müzisyen olduklarını, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

'KİMİ KÖLE OLUYOR, KİMİ PATRON'

Partilerinde gerçek cinsel birlikteliklerin olmadığını anlatan şüpheliler “İnsanlar partiye gelerek fantezilerini gerçekleştiriyorlar. İlişkiye girmiyorlar. Kimi köle oluyor, kimi eline kırbacı alarak patron oluyor. İsteyen kendine kelepçe taktırıyor. Boynuna tasma taktıran bile var" dedikleri belirtiliyor.

Şüphelilerin kimseye zorla bir şey yaptırmadıklarını söyleyerek “Yaptığımız, işlediğimiz bir suç yok" şeklinde konuştukları öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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