Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı! TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu Ne?

Sağlık Bakanı Memişoğlu, terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı! TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu Ne?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a terör saldırısında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Milli Savunma Sanayimizin güzide kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve Aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Menfur saldırıda yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri devam ediyor. 1 kahramanımızın durumu halen orta ağır seyrediyor. Tüm gayretimiz, yaralılarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları yönündedir. Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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