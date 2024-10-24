Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup Kırbaçlatmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından bazı "müstehcen" partiler düzenlendiğini tespit etti. Tolga T. ve Laden S. tarafından düzenlenen partinin biletlerinin 250 liradan satıldığı belirlendi. Bunun üzerine 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın yapıldı.

Baskın sırasında polis ekipleri, bir kadını demir kafesten çıkarırken, köle durumundaki kadının katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA