Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup Kırbaçlatmışlar

Beyoğlu’nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye baskın yapan polis, şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Partide bir kafes içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup Kırbaçlatmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından bazı "müstehcen" partiler düzenlendiğini tespit etti. Tolga T. ve Laden S. tarafından düzenlenen partinin biletlerinin 250 liradan satıldığı belirlendi. Bunun üzerine 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın yapıldı.

Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup Kırbaçlatmışlar - Resim : 1

Baskın sırasında polis ekipleri, bir kadını demir kafesten çıkarırken, köle durumundaki kadının katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

Gece Kulübünde Kan Donduran 'Parti'! Kadını Kafese Koyup Kırbaçlatmışlar - Resim : 2

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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