'Anacur' Çetesine Milyonluk Operasyon: Polis Memurunu Şehit Etmişlerdi

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden ‘Anacur’ suç örgütünün zula evine ekipler baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri milyonlarca lira olan uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

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Hamidiye Mahallesi’nde geçtiğimiz 7 Ekim Pazartesi günü devriye görevi gerçekleştiren Mobil Park polisine ihbar geçildi. 25 Ağustos 2023 tarihinde polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden “Anucur" isimli suç örgütünün bir adreste uyuşturucu madde depoladığı bilgisini edinene polis ekipleri, evi gözlemeye başladı. Takip sırasında eve kimliği belirsiz çok sayıda şüphelinin girip çıktığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

'Anacur' Çetesine Milyonluk Operasyon: Polis Memurunu Şehit Etmişlerdi - Resim : 1

ZULA EVİ ORTAYA ÇIKTI

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan iki şüpheli muhafaza altına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 24 kilogram bonzai, 680 gram marihuana, 5 kilogram AM2205 maddesi ve yarım litre metamfetamin ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 14 bin 335 lira, 60 Euro, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan vakumlama cihazı, 4 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet alüminyum folyo ve 2 adet çalıntı plaka buldu.

'Anacur' Çetesine Milyonluk Operasyon: Polis Memurunu Şehit Etmişlerdi - Resim : 2

İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Aramaların ardından ikamette bulunanlara el konulurken, baskın sırasında evde olan Hasan Ç. (20) ve Asiye D. (50) ise gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Hasan Ç., ele geçirilenlerin kendisine ait olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ç. “uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklanırken, Asiye D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Anacur' Çetesine Milyonluk Operasyon: Polis Memurunu Şehit Etmişlerdi - Resim : 3

AKRABA ÇIKTILAR

Öte yandan gözaltına alınan Asiye D.’nin geçtiğimiz 1 Mayıs tarihinde Hamidiye Mahallesi’ndeki motosiklet kazasında hayatını kaybeden Anucur çetesi üyesi Abdullah Taş’ın, kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hasan Ç.’nin ise Abdullah Taş’ın eski eşi Kübra T.’nin kardeşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah Taş, geçtiğimiz 26 Kasım 2023 tarihinde Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde Fırat Öncü’ye (20) suikast düzenleyip ölümüne neden olmuştu.

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Kaynak: DHA

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