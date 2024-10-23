LGBTİ+ Partisine Baskın, 30 Gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir mekanda düzenlenen LGBTİ+ partisine polis baskını yapıldı. Baskında 30 kişinin ‘hayasızca hareketler’ ve müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınanlar arasında bulunan 2 göçmenin Arnavutköy Göç İdaresi’ne gönderildiği belirtildi.

10. İstanbul Trans Onur Haftası’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “20 Ekim Pazar günü Taksim, Beyoğlu’nda bir lubunya mekanında düzenlenen parti ahlak masası tarafından basıldı. Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmı dün gece ifadeleri tamamlandıktan sonra 1 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı. Bugün, lubunya bir arkadaşımız dahil olmak üzere mevcutlu tutulan 9 kişinin savcılıkla ifadeleri tamamlandı ve tutuklama talebiyle sevk edildiler” ifadelerine yer verildi.

'2 GÖÇMEN GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ'

Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kullanıldı:

20 Ekim Pazar günü Taksim, Beyoğlu’nda bir lubunya mekanında düzenlenen parti ahlak masası tarafından basıldı. Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlamalarıyla 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmı dün gece ifadeleri tamamlandıktan sonra 1 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı. Bugün, lubunya bir arkadaşımız dahil olmak üzere mevcutlu tutulan 9 kişinin savcılıkla ifadeleri tamamlandı ve tutuklama talebiyle sevk edildiler. Sulh Ceza hakimliği tarafından sekiz kişi hakkında tutukluluk kararı verildi. Ayrıca dün serbest bırakılanlar arasındaki 2 göçmen lubunya ise Arnavutköy Göç İdaresi’ne gönderildi. Sürecin takipçisiyiz.

Gözaltına alınan arkadaşlarımıza üniformalı işkenceciler tarafından ifadede cinsel kimlik ve yönelimlerinin sorulması LGBTİ+’lara dair işleyen ayrımcı politikanın bir sonucudur. Bu tutumu biliyoruz. Tanığıyız. Ne lubunya var oluşlar ne de rızaya dayalı cinsel pratikler suçtur asıl suç bu ayrımcı politikalardır ve faili bu devlet ve emrindekilerin ta kendisidir.

Partide bulunan seks oyuncaklarını adeta bi suç unsuru gibi “ele geçirildi” diye gösteren devlet, rıza dahilinde gerçekleşen pratikleri müstehcenlik gerekçesiyle kriminalize ederek 8 kişiyi tutukladı. Sevene ve isteyene rıza dahilinde kelepçe vurulabileceğini hatırlatıyor bunun suç olmadığının altını çiziyoruz. Göçmen iki arkadaşımız kalış izni ile ilgili tüm evrakları eksiksiz olmasına rağmen hala Arnavutköy Göç İdaresi’nde tutulmakta. Kendilerine, dünden beri yemek verilmediği bilgisiyle beraber, arkadaşlarımızdan birinin çıplak arama tehdidine maruz kaldığı bilgisini aldık. Çıplak arama, cinsel şiddettir!

Lubunya mekanlarının keyfi polis uygulamalarıyla kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz. Trans arkadaşlarımızın, çeşitli cinsel pratiklerin, var oluşunun müstehcenlik olarak lanse edilmesi nafile.

Dün ne istediysek, bugün de aynı yerdeyiz.

Genel geçer, tek tip ahlak anlayışınızı kabul etmiyoruz!

Ahlakınız batsın!

Herkesi bu hukuksuz tutuklamalara, “azınlık” lanse edilen çeşitli cinselliklere, cinsel kimlik ve yönelimlere karşı gerçekleşen kriminalize etme politikalarına karşı tutsak arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz.