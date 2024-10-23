Hasat Dönemi Yaklaştı Jandarma Hırsızlara Karşı Devriyeye Başladı: Tüm Bölge 24 Saat İzleniyor

Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarındaki artış, hırsızların dikkatini çekince güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Jandarma ekipleri, yaklaşan hasat dönemi öncesinde olası hırsızlık vakalarını engellemek amacıyla termal kameralarla tarlalarda devriye görevine başladı.

Hasat Dönemi Yaklaştı Jandarma Hırsızlara Karşı Devriyeye Başladı: Tüm Bölge 24 Saat İzleniyor

"Yeşil altın" olarak bilinen zeytinin hasat dönemi yaklaşırken, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarındaki artış hırsızların dikkatini çekiyor.

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Komando ekipleri, hırsızlık vakalarını önlemek amacıyla zeytinliklerde gece görüşlü termal kameralarla devriye faaliyetlerine başladı.

Hasat Dönemi Yaklaştı Jandarma Hırsızlara Karşı Devriyeye Başladı: Tüm Bölge 24 Saat İzleniyor - Resim : 1

JANDARMA HIRSIZLARA KARŞI NÖBET TUTUYOR

Ekipler, kesintisiz olarak gece-gündüz devriye görevlerini sürdürüyor ve bu yıl rekoltesi yüksek olması beklenen zeytin ürünlerini hırsızlara karşı korumak amacıyla nöbet tutuyor.

Tarla sahipleri, ürünlerinin güvenliği için sorumluluğu jandarmaya bırakırken, devriyelerde termal kameralarla donatılmış jandarma ve komando ekiplerinin varlığı dikkat çekiyor.

Hasat Dönemi Yaklaştı Jandarma Hırsızlara Karşı Devriyeye Başladı: Tüm Bölge 24 Saat İzleniyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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