Denizli’de Pamuk Hasadı Başladı: 58 Bin Ton Ürün Bekleniyor

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2021 verilerine göre, dünya genelinde 31,4 milyon hektar alanda 24,5 milyon ton pamuk lifi üretiliyor. Türkiye ise 477 bin 438 hektar alanda yaklaşık 2,1 milyon ton kütlü pamuk üretimi ile dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Denizli, Türkiye’nin pamuk üretiminde 8. sırada bulunuyor ve üretimde ağırlıklı olarak Beyaz Altın 1011, May 455 ve Olivia gibi çeşitler tercih ediliyor.

MAKİNALI TARIM İŞ GÜCÜNÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ile çok sayıda çiftçi ve teknik personel katıldı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makinalı tarımın yaygınlaştığı pamuk hasadında büyük bir iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanıyor.

Etkinlikte konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Bugün Denizli olarak yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapıyoruz ve 58 bin ton civarında ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

PAMUK ÜRETİMİNDE 8. SIRADA

Denizli Türkiye'de Pamuk Üretiminde 8. Sırada Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da yaptığı açıklamada, 2023 yılında 123 bin 790 dekarlık alanda yaklaşık 57 bin 856 ton pamuk üretildiğini belirtti. Çınar, "2024 sezonunda da hasatlar devam ediyor. Ortalama verim, parsellere göre 470 kilogram civarında. Türkiye genelinde Denizli pamuk üretiminde 8. sırada yer alıyor. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat diliyorum," şeklinde konuştu.

Pamuk hasadı etkinliği, katılımcılarla birlikte şenlik havasında tamamlanarak, hasat alanında hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA