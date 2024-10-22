Kars Akyaka’da Pancar Hasadı Başladı

Karahan köyünde bahar ve yaz aylarında ekilen şeker pancarları, Konya’dan gelen altılı honvet makinesiyle sökülüyor. Sabah erken saatlerde başlayan söküm işlemleri, akşam saatlerine kadar devam ediyor.

"DİĞER YILLARA GÖRE VERİM BU SENE ÇOK İYİ"

Pancar üretiminin 2024 yılında oldukça iyi olduğunu ifade eden çiftçi Serkan Konca, “Pancar sökümüne başladık. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Şu anda Konya’dan gelen altılı honvet makinesi pancar sökümüne başladı. Sökülen pancarlar, tırlara yüklenerek fabrikaya gönderiliyor. İşlemlere sabah 08.00’de başlıyoruz ve hava koşulları elverdiği sürece ertesi güne kadar devam ediyoruz. Diğer yıllara göre bu yılki verim çok iyi” dedi.

HEDEF 100 BİN TON

Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım ise, “Pancar sökümüne yaklaşık bir haftadır başladık. Ortalama olarak 100 bin ton civarında pancar göndermeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 23 bin tonunu teslim ettik, 5-6 bin ton tarlada taşınmayı bekliyor. 70 bin tonunu da hasat etmeye devam ediyoruz. Bu yılki verim, geçen yıl ortalama 5,5-6 tonken, bu yıl 7-8 ton bandına çıktı. Bunun için ziraat mühendislerimizle sürekli kontrol yaparak çiftçilerimizin çalışmalarına destek verdik. Yaklaşık 8 ton verim bekliyoruz. Geçmişte tekli sıralı söküm makineleri kullanılıyordu, şimdi Konya’dan 6 sıralı polmer makinemizi getirdik. Günde ortalama 150-200 dönüm arazimizi sorunsuz bir şekilde sökebiliyoruz. Bu durum çiftçimizin iş yükünü azaltırken, kalite kaybını da önlüyor. Bu da hem ilimizin hem de milli ekonomimizin gelişimine katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Akyaka’da ekilen yaklaşık 100 bin ton pancar, Kars Şeker Fabrikası’na işlenmek üzere teslim ediliyor. Pancar söküm işleminin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA