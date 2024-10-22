FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütüne propaganda niteliğinde paylaşımlar yapan şahıslara operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Gülen'in ölümü üzerine 177 sosyal medya hesap yöneticisinin FETÖ propagandası yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

'TAZİYE NİTELİĞİNDE PAYLAŞIMLAR'

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında."

Kaynak: ANKA