FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan ve terör örgütü liderine taziye niteliğinde paylaşımlarda bulunan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

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FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından terör örgütüne propaganda niteliğinde paylaşımlar yapan şahıslara operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Gülen'in ölümü üzerine 177 sosyal medya hesap yöneticisinin FETÖ propagandası yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Tespit Edildi - Resim : 1

'TAZİYE NİTELİĞİNDE PAYLAŞIMLAR'

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında."

FETÖ Propagandası Yapan 177 Hesap Tespit Edildi - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Ali Yerlikaya FETÖ Fethullah Gülen
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