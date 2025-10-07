Okan Buruk Dursun Özbek’e Talebini İletti! Galatasaray'dan Sürpriz Torreira Kararı
Süper Lig devi Galatasaray’da sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Son olarak Beşiktaş karşısında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek’e talebini iletti. Galatasaray yönetiminde Lucas Torreire ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte Lucas Torreire haberinin detayları…
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’dan sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreire ile ilgili şimdiye kadar görülmemiş bir karar aldığı ileri sürüldü.
2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Kulübü, Torreira'yı 4 sezon önce İngiltere'nin Arsenal takımından transfer etmişti. İstikrarıyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcuyla 2028'e kadar sözleşme imzalanmıştı.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN SÜRPRİZ TORREIA KARARI
Galatasaray Kulübü'nün Torreira ile ilgili aldığı karar belli oldu. Sözcü'deki habere göre yönetimin Torreira'ya 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme yapma kararı aldığı iddia edildi.
‘FUTBOLU GALATASARAY’DA BIRAK’
Bu teklifin Torreira'ya iletileceği ve "Futbolu Galatasaray'da bırak" diyeceği belirtildi. Torreira'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.
Torreira, ilk sezonunda 34, ikinci sezonunda 47, üçüncü sezonunda 48, bu sezon ise 10 maçta forma giydi. Torreira bu maçlar da 7 de gol attı. Uruguay Milli Takımı'nda da 40 kez yer aldı.
Kaynak: Sözcü