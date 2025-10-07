Ve Beklenen İmza Atıldı! Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü: Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş, Başakşehir ve A Milli Takım’ı çalıştıran Abdullah Avcı, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Gelen son dakika bilgisi ise spor severleri heyecana boğdu. Ve beklenen imza atıldı. Abdullah Avcı resmen geri döndü. Hayırlı uğurlu olsun. İşte Abdullah Avcı haberinin detayları…

Ve Beklenen İmza Atıldı! Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü: Hayırlı Uğurlu Olsun
Türk futboluna damga vuran deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı resmen geri döndü. Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran Avcı, kariyerinde dev bir adım attı.

ABDULLAH AVCI RESMEN GERİ DÖNDÜ

62 yaşındaki teknik adam, TRT Spor’da yayınlanacak olacak "Abdullah Avcı ile Analiz" adlı programda her hafta maçları değerlendirecek.

Daha önce yayıncı kuruluşta benzer bir formatta yorumculuk yapan Avcı, bu kez TRT Spor'da futbolun nabzını tutacak. Programda, özellikle Süper Lig ve Avrupa futboluna dair detaylı çözümlemeler yer alacak.

TRABZONSPOR’LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde görev alan Abdullah Avcı, en son Trabzonspor’un başında yer almış ve Bordo-Mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

