Taraftarlar Şaşkına döndü! Osimhen’le İlgili Ortalığı Karıştıran Hastalık Açıklaması: Sağlık Bakanlığı'ndan Bilgi Geldi

Galatasaray’da sakatlıklarıyla sık sık gündeme gelen Victor Osimhen, taraftarlar tarafından merakla son durumu takip ediliyor. Son olarak eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan, Nijeryalı golcü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AHMET ÇAKAR OSİMHEN BOMBASINI PATLATTI

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programda Osimhen'in rahatsızlığı ile ilgili kendisine Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir bilgi geldiğini ileri sürdü. Çakar açıklamasında, "Devlet kurumundan önemli bir bilgi aldım. Burada rahatsızlığının ne olduğunu anlatmayı vicdanen yanlış bulurum. Bir tıp adamı olarak yanlış bulurum. 2 çocuk babası bir adam olarak yanlış bulurum. Bir spor adamı olarak yanlış bulurum" ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BİLGİ ALDIM’

Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi aldığını aktaran Çakar, "Lakin burada söyleyemeyeceğim rahatsızlığı dün Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yener İnce beye sordum. 'Bu doğru mu' dedim. Çok detay anlattı. Ama sonunda bana 'Doğru değil' dedi. 'Sağlık Bakanlığı'ndan Osimhen'le ilgili bilgi geldi. Belge değil bilgi geldi. Bu doğru mu' dedim. Bunun ne olduğunu söyleyemem. Sebeplerim var." dedi.

‘BELKİ HAYATI BOYUNCA YAŞAYACAĞI BİR SAKATLIK’

Ahmet Çakar, daha sonra da şu ifadeleri kullandı:

"Eğer böyle bir şey varsa bunu Galatasaray Sağlık Kurulu açıklamalı. Eğer bu doğruysa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı açıklamalı. Ben değil. İnşallah da yalandır. Ama beni kimse trollemez bu konuda. Yani ben bunu sokaktaki adamdan duymadım. Ben bunu bir özel hastanenin müdüründen falan duymadım. Devletin yetkilisi. Bu rahatsızlığı ile ilgili ip ucu da vermem. Bu kronik bir rahatsızlık. Belki hayatı boyunca yaşayacağı bir rahatsızlık. Haa bu Sağlık Bakanlığı bunu nasıl elde etti derseniz elde etmek zorunda olduğu için.

Bir bilgi daha var. Bu durumundan Galatasaraylı yetkililerin haberdar olduğu. Yener hoca bir şey daha söyledi. Bu benim bahsettiğim rahatsızlık için 'Türkiye'de oynayan başka takımlardaki 5-6 tane daha siyahi oyuncuda da var' dedi. Ama Allahı var 'Sonuç' dedim; 'Osimhen'le ilgili size gelen bilgi doğru değildir' dedi."

