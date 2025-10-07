Fenerbahçe'de Tedesco Neşteri Vurdu! Transferi Dünyanın Gündemine Oturmuştu
Fenerbahçe'de oynanan futbol taraftarı memnun etmezken, en çok eleştirilen isimler arasında Archie Brown yer aldı. Domenico Tedesco'nun İngiliz oyuncu için dikkat çeken bir karar aldığı bildirildi.
Süper Lig’de Fenerbahçe ilk 8 haftada hiç mağlubiyet yaşamazken, alınan beraberlikler taraftarları çıldırttı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun İngiliz futbolcu Archie Brown’ın yetersiz performansına rağmen bu oyuncudan vazgeçmemesi de eleştirilerin odağı oldu.
Tedesco’nun sonunda bu konuda bir adım atmaya karar verdiği iddia edildi.
Samsunspor ile berabere kalarak lideri Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada farkı azaltma şansını değerlendiremeyen Fenerbahçe’de en fazla eleştirilen isimler arasında yer alan Archie Brown’a yedek kulübesinin yolu göründü.
Sözcü’nün aktardığına göre Tedesco’nun Levent Mercan’a ‘Hazır ol’ mesajı verdiği ve Archie Brown’ın performasının yükselmemesi durumunda formayı Levent’e verme kararı aldığı kaydedildi.
Fenerbahçe Archie Brown’ı Gent’ten transfer etmiş ve İngiliz oyuncuyu adeta Milan’ın elinden almıştı.
Kaynak: Sözcü