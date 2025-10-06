Tedesco, Maçı Tek Cümleyle Özetledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Tedesco, takımının performansından memnun olmadığını söyledi.

'TAKIM MENTAL OLARAK KIRILDI'

“İkinci yarının başında çıkardığınız 3 oyuncu neleri yapamadı?” sorusuna “Güç, şiddet, mentalite, teknik, taktik… her şey.” diyerek yanıt veren İtalyan teknik adam, planlarının işlediğini ancak takımın mental olarak kırıldığını belirtti.

'KAYBETMEYİ HAK ETMİŞTİK'

"Yeteri kadar kondisyonumuz yoktu gibi bahanelerle ilgilenmiyorum. Planımız tamamen işliyordu ama 20. dakikadaki bir pozisyondan sonra kırıldık. Bu puan için aslında mutlu olmalıyız” ifadelerini kullanan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben kendimi değil, Fenerbahçe’yi umursuyorum. Şu ana kadar maç kaybetmedik ama bugün kaybetmeyi hak etmiştik. İki galibiyetin ardından gelen bu beraberliği kabul etmemiz gerekiyor.”