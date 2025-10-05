Samsunspor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig 8. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Samsun'da Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Musaba, Ntcham, Holse, Coulibaly, Marius.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Kaynak: Haber Merkezi