Samsunspor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Süper Lig 8. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Samsun'da Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Musaba, Ntcham, Holse, Coulibaly, Marius.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

