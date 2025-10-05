Fenerbahçe’de Kaleyi Koruyacak İsim Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ederson, bu akşam oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyecek. İkinci kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığının bulunması üzerine kalede Tarık Çetin yer olacak.

Tarık Çetin, Fenerbahçe'deki ilk sınavına çıkacak.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Tarık Çetin, Rizespor'da oynadığı 88 maçın 25'inde, Karagümrük'te ise 44 maçın 18'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: TRT Spor