Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ali Koç döneminde bırakılan o sisteme geri dönülüyor. Başkan Sadettin Saran müjdeyi verdi.

SADETTİN SARAN MÜJDEYİ VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Aziz Yıldırım döneminde uygulanan paket prim sistemine geri döndü. Antalyaspor, Nice ve Samsunspor maçları için bu kararı uygulayan Sadettin Saran, Samsunspor maçından da galip ayrılmaları halinde takıma 3 maçlık prim dağıtacak.

SAMSUNSPOR-FENERBHAÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

KRİTİK MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

