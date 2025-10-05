Deprem Üstüne Deprem! Fenerbahçe'nin Yıldızı Ederson Aldığı Haberle Yıkıldı: Kadrodan Çıkarıldı
Fenerbahçe'de sakatlık haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Samsunspor maçı öncesi ağrıdan dolayı MR çekilen Ederson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız isim, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, aldığı haberle yıkıldı.
SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ederson'un yerine John Victor kadroya dahil edildi.
SAMSUNSPOR MAÇINA YATİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR
Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Ederson'un ağrıları nedeniyle sabah saatlerinde MR'a alındığı aktarılmıştı. Ederson'un Samsunspor karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.
SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.
