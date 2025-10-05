Tedesco'yu Yıkan Haber! Maça Saatler Kala Fenerbahçe'de Korkutan Gelişme: Yıldız İsme Apar Topar MR Çekildi

Süper Lig'de dişli rakip Samsunspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte alarm zilleri çalmaya başladı. Son olarak Kanarya'da Ederson'un ağrıları nedeniyle MR çekildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik maça saatler kala sarı-lacivertli ekipte deprem gibi gelişme yaşandı.

TEDESCO'NUN TÜM PLANLARI ALTÜST OLDU! MR ÇEKİLDİ

Karşılaşmaya artık birkaç saat kalırken Fenerbahçe’yi endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Ederson ağrıları nedeniyle MR’a girdi. Oyuncu hakkında son karar MR testlerinden çıkacak sonucun ardından belli olacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Halil Umut Meler yönetecek. VAR hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

İŞTE İLK 11'LER...

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

