Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu
Fenerbahçe'de Tedesco son galibiyetlerle yerini sağlamlaştırırken, Başkan Sadettin Saran'ın ara transfer için planının hazır olduğu iddia edildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe teknik direktör ve başkan değişikliğinin ardından yeni bir yola girmeye çalışırken, Başkan Sadettin Saran’ın devre arası planının belli olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile yola devam kararı alınırken, ara transferde takıma takviyelerin yapılması bekleniyor.
Saran ve Tedesco'nun konuya ilişkin yapacağı toplantının ardından takımdaki eksik noktaların belirlenmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: