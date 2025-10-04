Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu

Fenerbahçe'de Tedesco son galibiyetlerle yerini sağlamlaştırırken, Başkan Sadettin Saran'ın ara transfer için planının hazır olduğu iddia edildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe teknik direktör ve başkan değişikliğinin ardından yeni bir yola girmeye çalışırken, Başkan Sadettin Saran’ın devre arası planının belli olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile yola devam kararı alınırken, ara transferde takıma takviyelerin yapılması bekleniyor.

Saran ve Tedesco'nun konuya ilişkin yapacağı toplantının ardından takımdaki eksik noktaların belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Dev Derbide 'Golcü' Belirsizliği! Osimhen ve Abraham Kadroda mı? Osimhen ve Abraham Sahada Olacak mı?
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Göztepe, Başakşehir'i Konuk Ediyor Göztepe, Başakşehir'i Konuk Ediyor
Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı Okan Buruk’tan Gece Yarısı Sürpriz Telefon
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı