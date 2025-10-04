Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Transfer Planı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe teknik direktör ve başkan değişikliğinin ardından yeni bir yola girmeye çalışırken, Başkan Sadettin Saran’ın devre arası planının belli olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco ile yola devam kararı alınırken, ara transferde takıma takviyelerin yapılması bekleniyor.

Saran ve Tedesco'nun konuya ilişkin yapacağı toplantının ardından takımdaki eksik noktaların belirlenmesi bekleniyor.

